سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى بنما إلى وزير العلاقات الخارجية

بنما في 27 أغسطس/ وام/ قدم سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية بنما إلى معالي خافيير مارتينيز آشا فاسكيز وزير العلاقات الخارجية البنمي.

وجرى تسليم نسخة من أوراق الاعتماد خلال اجتماع في وزارة الخارجية البنمية، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سعادة الشامسي عن تطلعه لتعزيز أواصر العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، رحّب وزير العلاقات الخارجية البنمي بسعادة الشامسي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، كما أكد استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في جميع المجالات.

