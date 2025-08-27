بلدية عجمان تشارك في مؤتمر WREC‑24 العالمي للطاقة المتجددة في مانشستر

مانشستر في 27 أغسطس / وام/ شاركت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، في أعمال المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للطاقة المتجددة والشبكة (WREC‑24)، الذي يُعقد في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس 2025، بحضور عالمي واسع شمل نخبة من المتخصصين وصنّاع القرار في مجال الطاقة المستدامة.

وترأس الوفد الممثل للدائرة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة البيئة، متحدثًا عن أهمية "تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى صفر نفايات ودعم الاقتصاد الدائري"، ومتطرقًا للتغيرات المتلاحقة وحجم التحدي العالمي المتزايد في مجال إدارة النفايات، حيث ينتج العالم 2.1 مليار طن من النفايات البلدية سنويًا، ويساهم هذا القطاع في 5% من انبعاثات غازات الدفيئة، مع توقعات بزيادة النفايات بنسبة 70% بحلول عام 2050 نتيجة التحضر المتسارع.

واستعرض الدكتور المهندس الحوسني استراتيجات "صفر نفايات" لبناء مدن مستدامة ومقاومة للتغير المناخي، مؤكدًا أن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد بشكل كبير على الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، التي تجمع بين التمويل والابتكار من جهة، والتنظيم وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى.

وقدّم د.م الحوسني تجربة إمارة عجمان كنموذج ناجح في مجال المدن المستدامة، مستعرضًا مشروع تحويل الحمأة إلى طاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي بدأ بإنتاج الكهرباء في عام 2022 بقدرة 2.4 ميجاوات، وحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 40% لمحطة المعالجة، وخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، متطرقًا لتبني الدائرة لحلول مبتكرة لتجاوز التحديات المالية والفنية والتنظيمية عبر نماذج التمويل المختلط ومشاركة المخاطر.

من جانبه، قدّم الدكتور المهندس ياسر كايد أخصائي بيئة-الاستدامة والتخطيط البيئي في دائرة البلدية، عرضًا بعنوان "التكامل بين تقنيات الحد من الانبعاثات"، ركز فيه على أهمية دمج استراتيجيات خفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الإدارة البيئية، والبنية التحتية الخضراء لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية وصحية ملموسة، مشيرًا إلى أن هذا النهج المتكامل يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات المدن بنسبة تصل إلى 80% بحلول 2050.

وتحدث الدكتور المهندس كايد عن المشاريع النوعية التي نفذتها بلدية عجمان ومن ضمنها استخدام شبكات مستشعرات IoT وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة الهواء بدقة عالية ليحقق مؤشر جودة الهواء ما نسبته 96.19% خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة لانخفاض ملحوظ في ملوثات الهواء مثل PM2.5 وPM10 وأكاسيد النيتروجين والكبريت بنسبة 30% منذ عام 2020، وخفض انبعاثات قطاع الكهرباء والماء بنسبة 10% في 2023 مقارنة بعام 2022، بدعم من مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع تحويل الحمأة إلى طاقة، واستخدام الطاقة الشمسية.

كما واستعرض تحليلًا مفصلًا لانبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة حسب القطاعات، مما ساعد في توجيه السياسات البيئية وتحسين استهداف الجهود ضمن مسار الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ومن الجدير ذكره أن مشاركة الدائرة في المؤتمر الذي يضم أكثر من 90 دولة، تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة المتجددة في إمارة عجمان، وأفضل الممارسات الدولية، لتحقيق رؤية عجمان كمدينة ذكية ومستدامة.