"وزارة الأسرة ": الإمارات تحتفي بالمرأة ودورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن يوم المرأة الإماراتية يعتبر مناسبة وطنية ومجتمعية مهمّة تحتفي فيه دولة الإمارات بمكانة المرأة ودورها المحوري والأساسي في بناء الوطن والمجتمع ورفد المسيرة التنموية بالكثير من الخيارات الداعمة ويمثّل تتويجاً وتقديراً لدور ومكانة المرأة في المجتمع.

وأضافت معاليها في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإمارتية هي الأم والمعلمة والمربية ورائدة الفضاء وهي الركيزة الأساسية في تشكيل الأسرة وعلى يديها يتعلّم الأطفال خطواتهم الأولى وبحكمتها وصبرها يتعرّفون على مفردات الحياة وتترسّخ في نفوسهم منظومة القيم الأصيلة التي تربّينا عليها جيلاً بعد جيل.

وأفادت معاليها أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً بما يتعلّق بتمكين المرأة فابنة الإمارات تلعب دوراً تاريخياً منذ تأسيس دولة الاتحاد في مختلف تفاصيل الحياة لهذا حرصت قيادتنا الرشيدة على وضع الخطط والسياسات الداعمة لتفعيل دورها باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء المجتمع وداعماً ضروريّاً لمسيرة النهضة الوطنية والاجتماعية حيث آمنت دولتنا بأن تمكين المرأة الإماراتية ليس مشروعاً نحو تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين وحسب بل هي خطوة وطنية أساسية لتمكين المجتمع بأكمله فالمرأة عندما تُمنح الفرصة الفاعلة للمشاركة في مجالات حيوية مثل العمل والتعليم وصنع القرار نراها مبدعة قيادية قادرة على تحقيق التطلعات المرجوة وأهلٌ للثقة التي تمنح لها وهذا أمر ينعكس بدوره على مكانة الأسرة في المجتمع باعتبار أن المرأة عِمادُ الأسرة فمن خلال دعمها وتمكينها ثقافياً وعلمياً واقتصادياً نسهم في تكوين أسرٍ واعية قادرة على تلبية الطموحات وتحقيق التطلعات الوطنية التي تحافظ على سمعة وريادة دولة الإمارات في مختلف القطاعات والميادين.

وأضافت معاليها إن اختيار شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يجسّد رؤية دولة الإمارات في تعزيز ثقافة وروح التكاتف الوطني وترسيخ مكانة المرأة باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والنهضة كما يعكس النظرة الشمولية التي توليها دولتنا لأبناء الإمارات دون تفرقة أو تمييز فالاحتفاء بالخمسين عاماً المقبلة مسؤولية وطنية أمام جميع الأفراد وتترجم مدى حكمة قيادتنا في غرس روح التعاضد والتكامل الذي يخدم بذل المزيد من الجهود لتبقى دولتنا في الطليعة إقليميا وعالميا لهذا يحفّزنا يوم المرأة الإماراتية على تجديد العهد ومواصلة العمل تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي لطالما آمنت بأن تمكين المرأة من تمكين المجتمع بأسره وأن الاستثمار بقدراتها ومهاراتها يخدم تحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية ويقود نحو المزيد من المنجزات التي تدفع مسيرة النهضة المجتمعية المستدامة خطوات واسعة نحو الأمام.