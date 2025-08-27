شركة مياه وكهرباء الإمارات تُشيدُ بدور المرأة الإماراتية في قيادة مساعي الانتقال في قطاع الطاقة

أبوظبي في 27 أغسطس / وام /أشادت شركة “مياه وكهرباء الإمارات” بالدور الرئيسي الذي تقوم به المرأة الإماراتية في رسم ملامح مستقبل قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، من خلال إشرافها بشكل مباشر على مجموعة من أكثر مشاريع الانتقال في قطاع الطاقة طموحا في العالم، بما يشمل تسريع دمج الطاقة المتجددة، وتعزيز إنتاج مياه منخفضة الكربون، وضمان موثوقية الشبكة.

وقالت الشركة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية إنها تبذل جهودا كبيرة في سبيل تمكين الكوادر الإماراتية من العنصر النسائي، ليرتفع عدد الموظفات الإماراتيات اللواتي يشغلن مناصب تشغيلية رئيسية في الشركة إلى أكثر من 20% من إجمالي عدد موظفي الشركة، يعملن في أقسام رئيسية، تشمل الأصول، والخدمات المؤسسية، والتكنولوجيا، والمالية، والشؤون القانونية والحوكمة، والمخاطر والامتثال، والعمليات، والاستراتيجية والنمو.

وفي هذا السياق قالت خولة النعيمي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية في شركة مياه وكهرباء الإمارات: " تفتخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بوجود كوكبة من الزميلات الإماراتيات اللواتي يُجَسّدنَ نموذجا يُحتذى به في التميز والطموح في واحد من أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في دولة الإمارات.

يّعدّ تمكين المرأة الإماراتية ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا، وتجسيدًا لتوجهات الشركة التي تؤمن بقدرة مواطنات الدولة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية. إن الخبرة التي تتمتع بها زميلاتنا الإماراتيات وقدرتهنّ على تولي مهام العمل بجدارة دليل على دورهنّ الأساسي في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الدولة".

وتماشيا مع شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2025 "يدًا بيد نحتفي بالخمسين"، تزامنا مع الذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات العمل على تطوير الكفاءات الإماراتية من العنصر النسائي، من خلال مسارات قيادية تقوم على تطوير المهارات الفنية وبرامج الإرشاد، ويشمل ذلك مبادرات مُحددة للتنمية المهنية، وفرصاً للتعرّف على المشاريع الاستراتيجية، وتوفير دورات متخصصة في عدة مجالات مثل عمليات الشبكة، وتحلية المياه بالتناضح العكسي، وتكامل الطاقة المتجددة، وتحسين الشبكات، والتخطيط الفني والاقتصادي، مما يضمن تأهيل المرأة الإماراتية لقيادة المرحلة التالية من خطة الانتقال في قطاع الطاقة.

وتشارك المرأة الإماراتية في شركة مياه وكهرباء الإمارات بشكل رئيسي في تسريع الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة، وإسهامها من خلال الوظائف الحيوية التي تقوم بها في خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الماء والكهرباء وذلك بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، ومشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون، إضافة إلى دعم دمج الطاقة النظيفة في الشبكة من خلال التميز التشغيلي وموثوقية النظام، حيث تسهم الأدوار الرئيسية للمرأة الإماراتية في تسريع تحقيق مستهدفات دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، وتعزيز مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ومع مضي شركة مياه وكهرباء الإمارات قدمًا في تطوير المشروع الأكثر طموحًا في العالم للانتقال في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، يتزايد دور المرأة الإماراتية بشكل فاعل، بما يؤكد تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى جعل المرأة الإماراتية عنصرا رئيسيا للتقدم الذي تشهده الدولة.