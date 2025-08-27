اللجنة العليا للتشريعات بدبي : المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية والتشريع

دبي في 27 أغسطس / وام / أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن المرأة الإمارتية تعد شريكا أساسيا في التنمية و التشريع.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في هذه المناسبة، تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته إبنة الإمارات من إنجازات مشهودة، وما بلغته من مكانةٍ مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها وسخّرت جميع السبل لتمكينها، وفاءً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار إلى ان لهذه المناسبة رمزيةً خاصة هذا العام، إذ تقام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، تزامناً مع مرور خمسة عقود على تأسيس الاتحاد النسائي العام، ومواءمةً مع مبادئ الخمسين، وتأكيداً على الدور المحوري لإبنة الإمارات في صياغة معالم مستقبل المسيرة التنموية لوطننا.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها شريك حقيقي في مسيرة التنمية، وركيزة رئيسية في استدامة التطوير المؤسسي والتشريعي، حيث بات حضورها بارزاً في مختلف الميادين، من بينها العمل القانوني والتشريعي، الذي يتطلب دقة وكفاءة عالية.

وقال إن دولة الإمارات تواصل، في ظل رؤيتها الإستراتيجية وقيادتها الحكيمة، ترسيخ منظومة تشريعية تدعم مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة ن وقد شكلت التشريعات دعامةً أساسية لتمكين المرأة، وتعزيز دورها الريادي، وتوفير بيئةٍ محفّزة للإبداع والتميّز ونتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها التاريخي والريادي في دعم مسيرة المرأة الإماراتية، كما نبارك لكل امرأة إماراتية تساهم بفكرها وجهدها وعطائها في رفعة الوطن وازدهاره، مؤكدين أن إنجازاتها ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.