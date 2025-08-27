معهد دبي القضائي : يوم المرأة الإماراتية يؤكد المكانة الاستثنائية التي تبوأتها إبنة الإمارات

دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن يوم المرأة الإماراتية يأتي ليؤكد المكانة الاستثنائية التي تبوأتها ابنة الإمارات بفضل الرؤية السديدة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من تمكين المرأة ركناً أصيلاً في مسيرة النهضة والتقدّم، ورسّخت حضورها شريكاً محورياً في بناء وطنٍ يفاخر العالم بإنجازاته. وأضافت في تصريح بهذه المناسبة انه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نحتفل بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، تجسيداً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتأكيداً على دور المرأة الإماراتية في ترسيخ دعائم المجتمع وإعلاء صروح الاتحاد على مدى خمسة عقود.

وأشارت إلى ان الزيادة المضطردة في أعداد القاضيات في الجهاز القضائي يعكس بجلاء ثقة الوطن بقدرات المرأة وكفاءتها في تولي أرفع المناصب القيادية، ويبرهن على إسهامها الجاد في بناء منظومة قضائية عصرية تتسم بالتميّز والنزاهة والفعالية.

واختتمت تصريخه قائلة : إننا في معهد دبي القضائي، نفخر بأن نكون شركاء في مسيرة تمكين المرأة في المجالين القضائي والقانوني، عبر برامجنا الرائدة في التأهيل والتدريب، التي تعزز من حضورها وتتيح لها المساهمة في ترسيخ سيادة القانون ودفع مسيرة العدالة نحو آفاق أرحب.