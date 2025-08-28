"توازن": ابنة الإمارات قصة نجاح متجددة

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكد سعادة ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية للاحتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات، جسدت خلالها ابنة الإمارات نموذجًا ملهمًا في الريادة والعطاء، وأسهمت بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الدولة وصياغة مستقبلها الاقتصادي والمعرفي.

وقال إن إنجازات المرأة الإماراتية امتدت إلى مجالات الابتكار وقيادة المشاريع الإستراتيجية والمشاركة في تطوير السياسات الوطنية، مشيرًا إلى حضورها البارز في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والهندسة؛ حيث تقود فرق عمل وتسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستدامة.

وأضاف أن المرأة أثبتت جدارتها كذلك في ريادة الأعمال، وأطلقت مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها المتميز في مجالات الأمن السيبراني والطاقة المتجددة، ما عزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتميز والتطور.

وأوضح أن اعتماد شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" ليوم المرأة الإماراتية 2025، تزامنا مع عام المجتمع ، يعكس الدور المحوري للمرأة الإماراتية في ترسيخ قيم العطاء والتسامح والمسؤولية وتعزيز التماسك المجتمعي، فهي الأم التي تربي، والأخت التي تساند، والابنة التي تنجز، والشريكة التي تبني.

وأشار النعيمي إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" يعمل على تطوير مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين المرأة وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تعزيز مشاركتها في مجالات الدفاع والأمن محليًا وإقليميًا وعالميًا، مؤكداً أن المرأة الإماراتية تواصل تقديم نموذج رائد في الطموح والعمل والإسهام الوطني برؤية واضحة نحو المستقبل.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات للمرأة الإماراتية تم بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قدمت دعمًا نوعيًا أسهم في تمكين ابنة الإمارات وإعدادها لتكون شريكًا فاعلًا في مسيرة البناء والتنمية.