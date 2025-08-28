"الإمارات للسرطان" و"أبوظبي الأول" يكرمان متميزات في المجتمع

العين في 28 أغسطس /وام/ أطلقت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، مبادرة لتكريم مجموعة من السيدات المتميزات في المجتمع، وعدد من منتسبات الجمعية والعاملات فيها، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك تقديراً لجهودهن في العطاء والأعمال المجتمعية والإنسانية.

وتتضمن المبادرة زيارات إلى منازل المكرمات، في عدد من مناطق أبوظبي ومدينة العين، وتقديم الدروع التذكارية والهدايا الرمزية لهن، بمشاركة سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وآدم محمد البلوشي، عضو المجلس، ومروة آل رحمة نائب الرئيس ورئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الدكتور العامري، إن يوم المرأة الإماراتية يجسد المعنى الحقيقي لنجاحها وتميزها في مجتمع الإمارات في المجالات والميادين كافة، وإن الاحتفاء بها في الثامن والعشرين من أغسطس يمثل مناسبة تقدير ووفاء وتثمين لجهودها وإسهامها في بناء وتطوير قطاعات ومؤسسات الدولة، وذلك بفضل ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف أن الإمارات سخرت كل الإمكانات لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتطوير قدراتها لتسهم إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبها قالت مروة آل رحمة، إن المرأة الإماراتية شريك أساسي ومهم في تحقيق تطلعات الوطن وبناء نهضته وازدهاره، وإن هذه المناسبة تجسد الاحترام والتقدير للنساء اللاتي يلعبن دوراً حيوياً في القطاعات المختلفة، مؤكدة أن تكريم المرأة الإماراتية يمثل تجسيداً حيّاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها.