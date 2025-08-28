جامعة أم القيوين تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أم القيوين في 28 أغسطس /وام/ نظمت جامعة أم القيوين، بالتعاون مع مجلس أم القيوين للشباب، جلسة حوارية بعنوان “هي فخرنا”، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، شاركت فيها مجموعة من الإماراتيات الملهمات اللواتي برزن في مجالات متعددة وأسهمن في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الجامعة والمجلس؛ لإبراز دور المرأة الإماراتية كشريك إستراتيجي في التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد الدكتور ابراهيم سيف بوعصيبه، رئيس مجلس أم القيوين للشباب، خلال الجلسة، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها في الميادين المختلفة، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيداً بإنجازاتها النوعية في شتى المجالات، لتثبت بكل جدارة إنها شريك رئيسي في التنمية، وركيزة من ركائز بناء المستقبل المزدهر للوطن.

وأدارت الحوار نوف محمد الرئيسي، عضو مجلس أم القيوين للشباب؛ بينما استعرضت المتحدثات تجاربهن وقصص نجاحهن الملهمة.