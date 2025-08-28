أحمد بن صقر القاسمي: يوم المرأة الإماراتية يجسد خمسين عاما من الإنجازات

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة ، أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يدا بيد نحتفي بالخمسين"، تجاوبا مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هو احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي في تصريح بهذه المناسبة الوطنية، إن هذا التوجيه يندرج في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يدا بيد"، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

وأضاف أن هذا الاحتفال يعبر عن الروح التشاركية التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، ويؤكد أهمية مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بالتكامل بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر مسيرة خمسين عاماً أنها قادرة على العطاء والتميز في مختلف الميادين، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ونحن على ثقة بأنها ستواصل دورها الريادي في المرحلة المقبلة، بما يعزز من قوة المجتمع الإماراتي وتماسكه.