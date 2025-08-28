"غرفة عجمان" تبحث التعاون الاقتصادي مع سفارة بيرو

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ بحث سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ، وسعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو لدى الدولة والوفد الدبلوماسي المرافق له، التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود المشتركة لتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة في كلٍ من عجمان وبيرو.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد في مبني الغرفة بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وفاطمة يعقوب رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود المشتركة لتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة في كلٍ من عجمان وبيرو.

كما تناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في مجالات صناعات الأغذية والمنتجات الزراعية، إلى جانب صناعات الغزل والنسيج باعتبارها من الصناعات الرائدة في كل من البلدين.

وأوصى اللقاء بضرورة تنويع قنوات التعاون لزيادة حجم التجارة البينية، والاستفادة من تنوع الأسواق وما توفره من فرص واعدة، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وتنسيق التعاون في تنظيم ملتقيات اقتصادية متخصصة بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقدمت غرفة عجمان عرضا حول فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الصناعة، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، وجهود الإمارة في توفير بية أعمال مرنة تضمن سهولة ممارسة الاعمال.

وأكد سعادة سالم السويدي الحرص على مد جسور التعاون مع دول العالم، مشيداً بمتانة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو، وما تشهده من تطور مستمر يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ومجتمعي الاعمال.

من جانبه، أكد سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي ، على تنوع فرص التعاون بين جمهورية بيرو وإمارة عجمان، مشيداً بالمقومات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتوسيع نطاق الشراكات.

وتبادل سعادة سالم السويدي، مع سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي، الدروع والهدايا التذكارية، واتفق الجانبان على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية مستقبلاً.