وزير الرياضة: المرأة الإماراتية ركيزة مسيرة التطور والازدهار

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار السنوات الخمسين الماضية مكانتها كركيزة أساسية في مسيرة التطور والازدهار التي سطرتها دولة الإمارات، وجسدت بأبهى الصور القيم التي غرسها الآباء المؤسسون لدولتنا، كما كانت ولاتزال على قدر المسؤولية وتمضي بخطى واثقة في كتابة قصص التميز والنجاح في مختلف القطاعات وميادين الحياة.

وثمن معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الدعم السخي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لبنات الوطن وحرصها الدائم على تمكينهنّ بشتى السبل إيماناً منها بقدرتهن على تولي زمام القيادة وتصدر مشهد الإنجاز، والوفاء بمسؤولياتهن على أكمل وجه.

وقال معاليه إن المرأة الإماراتية أكدت على مر السنين دورها الحيوي في بناء مجتمع متماسك وإعداد خيرة الأجيال انطلاقاً من دورها كأم وزوجة، وبعزيمة وإصرار، مضت نحو المشاركة بكفاءة في صناعة حاضر دولتنا المزدهر ومستقبلها المشرق، وحظيت في هذا الإطار بدعم قيادتنا الرشيدة وجاء اعتماد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام “يداً بيد نحتفي بالخمسين” لتسليط الضوء على إنجازاتها السباقة على مرّ العقود الخمسة الماضية، وبصمتها الحاضرة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية لتجديد العهد بمواصلة دعمها والاعتزاز بإنجازاتها، والإيمان الراسخ بقدرتها على أن تظل شريكاً أساسياً في مسيرة الوطن ونهضته المتواصلة، بما يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ويعزز مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تمكين المرأة.

