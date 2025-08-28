سالم بن سلطان القاسمي: المرأة الإماراتية حققت حضورا عالميا بفضل رعاية القيادة الرشيدة و"أم الإمارات "

رأس الخيمة في 28 أغسطس / وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بالمكانة الاستثنائية التي تحظى بها المرأة في ظل القيادة الحكيمة للدولة، وحرصها المستمر على تمكينها ودعمها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية والنهضة المستدامة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن اختيار شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، والذي يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد”.

وقال إن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات، وأسهمت بفاعلية في تعزيز نهضة الدولة ومكانتها العالمية، مستندة إلى الدعم الكبير الذي وفرته لها القيادة الرشيدة، و"أم الإمارات" منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم معبراً عن الفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية، التي تواصل بعزيمتها وإبداعها مسيرة العطاء والإنجاز، وتُجسد نموذجاً مشرفاً في الوفاء والانتماء للوطن.

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رائدة العمل النسائي في الدولة والداعمة الأولى والمُحّفزة الدائمة لعطاء وإبداع المرأة الإماراتية في المجالات كافة، والتي حلقت بها في سماء الإنجازات على كافة الصعد محلياً وعالمياً.