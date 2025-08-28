نورة السويدي: يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة لتأكيد تميزها في المجالات كافة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قادت المرأة الإماراتية إلى تحقيق الإنجازات الاستثنائية، والمشاركة في نهضة الوطن، ونموه ورفعته، بدورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية بجميع القطاعات، لاسيما في المجال الرياضي.

وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، إن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة مهمة لتأكيد تميزها، وتطورها وإبداعها ونجاحها، وتقديم الصورة المميزة عنها للعالم.

وأضافت أن الرياضة شهدت نجاحات كبيرة للمرأة الإماراتية كلاعبة وإدارية وحكمة وقائدة للتطوير واستدامة الإبداع، وتبني البرامج التي كان لها أثرها الملموس في إبراز صورتها المميزة للعالم، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأكدت حرص اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، على إطلاق المبادرات، والبرامج المختلفة، للارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية، بالإضافة إلى إبراز إنجازاتها، وتوثيق نجاحاتها محلياً وخارجياً، وإيجاد قاعدة بيانات مستدامة لدعم تميزها، إضافة إلى التعاون مع كافة الهيئات والاتحادات الوطنية، لتحقيق الترابط والتكامل والحوكمة بين المؤسسات الرياضية.

ولفتت سعادة نورة السويدي إلى جهود الاتحاد في التعاون مع الاتحادات الخليجية، وتقديم الاقتراحات البناءة، لدعم رياضة المرأة خليجيا، والمبادرات المبتكرة مثل المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والتنسيق المستمر في الفعاليات كافة، والخطط التي تعزز تمكين المرأة وتطوير قدراتها التنافسية.