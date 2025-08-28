أمين عام مجلس التعاون يشيد بإنجازات "منطاد الإمارت" العالمية

الرياض في 28 أغسطس/ وام/ أشاد معالي جاسم محمد البديوي ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإنجازات الخليجية والدولية التي حققها منطاد الإمارات على مدى 22 عاما، وذلك خلال لقائه في مكتبه بالرياض، طاقم وفريق منطاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري.

ودشن معالي البديوي، خلال اللقاء، مبادرة منطاد مجلس التعاون الخليجي، الذي سيطلقه منطاد الإمارات خلال الأشهر المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بهدف نشر وغرس روح الإنتماء الخليجي والتعريف بإنجازات العمل الخليجي المشترك.

وأكد معاليه أهمية هذا العمل الخليجي الأول من نوعه والذي ينطلق بسواعد منطاد الإمارات، ويهدف لنشر صور تواصل وتلاحم البيت الخليجي، ويأتي ضمن حصاد زرع وغرس قادة دول مجلس التعاون في قلوب ونفوس شباب وأبناء دوله للمحافظة على المكاسب الخليجية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية على مدى 45 عاما.

من جانبه قال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات، إن مبادرة منطاد مجلس التعاون الخليجي تأتي عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول المجلس من دعم ومساندة في إنجاح مسيرة الشباب الخليجي عامة وبالأخص منطاد الإمارات، إذ رسم الدعم والثقة الكبيرة ملامح المشاركات العربية والعالمية.

وأعرب الكابتن المنصوري عن شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي أولاها قادة وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون، لتمثيل شباب الخليج لقيادتهم في التعريف بالإنجازات الخليجية وما قدمه الآباء المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي من عمل وجهد مستمر في خدمة شعوب المجلس وأبنائه في شتى المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والأمنية، وبناء دول مشرقة بالأمن والازدهاء تمتلك جميع المقومات التي أهلتها لتكون الوجهة السياحية والاقتصادية الأولى الجاذبة لجميع شعوب ودول العالم.

وقدم الكابتن المنصوري شرحا مفصلا لخط سير العمل في مبادرة منطاد مجلس التعاون والمتضمنة الدول الخليجية والعربية، وما وصل له هذا العمل المتميز الذي قدمه الفريق بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

ووجه الشكر إلى الأمين العام لمجلس التعاون على ما قدمه من اهتمام ودعم كبير لمسيرة منطاد الإمارات، وعلى ما لاقاه طاقم الفريق من حفاوة استقبال وترحيب من جميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وقدم الفريق “منطاد لن ينساك العالم يازايد”، الذي انطلاق من خلاله إلى مشاركاته العالمية، إلى معالي أمين عام مجلس التعاون، وذلك بحضور الكابتن حسن ناصر المنصوري ، الأمين العام منطاد الإمارات وعبدالرحمن بن محمد خريص وكل من نوح حسين وراشد على العليلي.