علي سعيد النيادي: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن المرأة الإماراتية، تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، من تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، وأثبتت حضورها وكفاءتها في مواقع قيادية وتنفيذية مؤثرة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنه في هذا اليوم الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار “يدًا بيد نحتفي بالخمسين”، نُجدد اعتزازنا وفخرنا بالمرأة الإماراتية باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الشعار يُجسد رؤية دولة الإمارات بأن النهضة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود بين الرجل والمرأة معًا.

وأشار إلى دور المرأة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث أسهمت بفاعلية في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وأثبتت قدرتها على العمل بكفاءة عالية في الميدان وفي غرف العمليات .

وأكد أن ما حققته المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية استشرافية آمنت بقدراتها، ودعم كبير من القيادة الرشيدة التي فتحت أمامها كل الفرص، لتكون حاضرة في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، وإدارة الأزمات.

وأوضح معاليه أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لا يقتصر على استذكار الإنجازات الماضية، بل هو دعوة متجددة للعمل معًا يدًا بيد، رجالًا ونساءً، لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات نموذجا عالميا في تمكين المرأة.