برنامج عجمان للتميز يرسخ ثقافة الشراكة الإستراتيجية بين مختلف القطاعات

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ أطلق برنامج عجمان للتميز، "ملتقى الشركاء الإستراتيجيين" في نسخته الافتراضية، تحت شعار "شراكات فعالة لمستقبل مستدام"، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية.

ويهدف الملتقى، إلى ترسيخ ثقافة الشراكة الإستراتيجية بين مختلف القطاعات، واستعراض أبرز الممارسات الناجحة في التعاون المؤسسي، إلى جانب تبادل الآراء في عملية التطوير و التحسين، واستكشاف فرص تعاون جديدة، تسهم في رفع كفاءة الأداء والعمل المؤسسي والتكامل، كما يشكل منصة لتكريم الشركاء المتميزين، تقديراً لمساهماتهم الفعالة، في دعم المبادرات والبرامج الحكومية.

وأكدت إدارة البرنامج، أن الملتقى يمثل محطة مهمة لإبراز الدور الحيوي للشراكات، في دعم مسيرة التميز الحكومي، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من شأنه تعزيز جاهزية المؤسسات للتحديات المستقبلية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمع.

ويستهدف الملتقى الجهات الحكومية في عجمان والإمارات الأخرى، بجانب مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن برامج التميز الحكومية في الدولة، بما يعكس أهمية الشراكات، في دفع مسيرة التنمية وتعزيز التميز المؤسسي.

ويؤكد الملتقى، حرص برنامج عجمان للتميز، على ترسيخ ثقافة التعاون والعمل المشترك، وتحفيز الشركاء على مواصلة دورهم في دعم توجهات الإمارة والدولة، نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.