تعاون بين وزارة الصحة الأنغولية ومشروع "دوكتور" لتعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية

لواندا في 28 أغسطس/ وام/ وقعت وزارة الصحة في جمهورية أنغولا مذكرة تفاهم مع مشروع "دوكتور"، المبادرة البحرية الطبية المشتركة بين مجموعة موانئ أبوظبي وبرجيل القابضة، بهدف تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية وتحسين كفاءة سلسلة التوريد في البلاد.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق تعاون واسعة بين الجانبين في مجالات تطوير النظام الصحي في أنغولا، بما يشمل توفير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لنقل المعدات الطبية والأدوية ولوازم الرعاية الصحية، إضافة إلى التطوير والإدارة المشتركة للمستشفيات في البلاد.

وتنص المذكرة على استكشاف إمكانات رقمنة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية، إلى جانب الاستثمار المشترك في مشاريع ذات اهتمام مشترك، واستكشاف فرص إضافية في أنغولا وأسواق أفريقية أخرى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسريع نقل الأدوية والمعدات المنقذة للحياة إلى المستشفيات والعيادات في مختلف أنحاء أنغولا، فضلاً عن تحسين تخصيص الموارد وتقليل الهدر، من خلال تطبيق الخدمات اللوجستية الرقمية، بما يعزز من قدرة مقدمي الرعاية الصحية على الاستجابة بفعالية أكبر لاحتياجات المواطنين.

وأكدت معالي الدكتورة سيلفيا لوتوكوتا، وزيرة الصحة الأنغولية ، أن هذه المذكرة تأتي ضمن رؤية أنغولا لبناء نظام صحي يرتكز على الوصول، والجودة، والاستدامة، وستسهم في تعزيز الشبكة الصحية في البلاد وتلبية احتياجات المجتمعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد.

من جانبه، قال سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برجيل القابضة، إن هذه المبادرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات وأنغولا في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماتها، وتعزيز التعاون طويل الأمد في القطاعات الحيوية.

من جهته، أكد محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة الأنغولية يُعد انعكاسًا حقيقيًا لالتزام الجانبين بتطوير القطاع الصحي في أنغولا، من خلال بناء شراكات إستراتيجية راسخة داخل الدولة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية نحو إرساء نظام صحي أكثر مرونة واستجابة، عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير بنية تحتية طبية عصرية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية الحيوية.

وأضاف أن هذه الشراكة تندرج ضمن الإستراتيجية الأوسع لمجموعة موانئ أبوظبي الهادفة إلى توسيع تواجدها في القارة الأفريقية، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار أنغولا والمنطقة بأكملها.

ويعد مشروع "دوكتور" نتاج شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي، المتخصصة في حلول التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وشركة برجيل القابضة، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجمع المشروع بين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المعيارية والتدريب والاستجابة للطوارئ ضمن منصة شاملة ومتكاملة.