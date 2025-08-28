فيصل بن صقر : المرأة الإماراتية نموذج عالمي في التمكين

رأس الخيمة في 28 أغسطس /وام/ أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية كريمة واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي هيأت لها كل أسباب الإبداع والابتكار في المجالات المختلفة؛ حيث لعبت دوراً محورياً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة على مدى العقود الماضية، حتى أصبحت في صدارة نساء العالم، متمتعة بامتيازات غير مسبوقة حتى في أكثر الدول تقدماً.

وقال في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إن اعتماد شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام،رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يجسد الاهتمام الكبير بالإنجازات المتواصلة التي حققتها المرأة الإماراتية، والتي أصبحت علامات بارزة في مسيرة التنمية الوطنية، يسطرها التاريخ في صفحاته المضيئة.

وأوضح أن الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة بقيت متعمقة ومتجذرة في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”؛ إذ عزز دعم المرأة وفتح أمامها آفاقا واسعة للإبداع والابتكار حتى تبوّأت أعلى المناصب ووصلت إلى مراكز اتخاذ القرار لتكون شريكا أساسيا مع أخيها الرجل في مجالات العمل الوطني وفي مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وأصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التمكين والمساواة والشراكة المجتمعية.

وأكد الشيخ فيصل بن صقر، أن دعم القيادة الرشيدة وحرص واهتمام "أم الإمارات" سيظل ركيزة أساسية في مسيرة المرأة الإماراتية، وهو ما يعزز الثقة بقدرتها على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال المرحلة المقبلة، مسهمةً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها على الساحة الدولية.