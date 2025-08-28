"المصرف المركزي": المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التطوير

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدور المرأة، وترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في المجتمع لتعزيز مسيرة البناء والتطوير، وتحقيق رؤية الدولة في الخسمين عاماً المقبلة، التي تنبض بالطموح والعزيمة نحو إنجازات رائدة وآفاق واعدة في المجالات المختلفة.

وأعرب في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، عن الافتخار بإنجازات المرأة الإماراتية ومشاركتها الحيوية في ازدهار القطاع المالي؛ حيث باتت صانعة للتغيير نحو التطور ودفع عجلة التنمية، وأصبحت نموذجاً للتميز والريادة، وشريكة فاعلة في صنع القرار في ميادين العمل في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، والارتقاء بالمستقبل من خلال حضورها الريادي المتميز في المؤسسات المالية، وتوليها مسؤوليات إستراتيجية ومهام تنفيذية قيادية، ما يسهم في ترسيخ مسيرة التميز والريادة في دولة الإمارات.

وقال إن المصرف المركزي يبذل، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، جهودا كبيرة لتمكين المرأة الإماراتية، وتوسيع قاعدة تمثيلها في القطاع المالي على المستويات كافة، وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية الشابة عبر صقل معارفهم ومهاراتهم المهنية والتقنية للمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والنجاحات وأهداف التنمية المستدامة.

وثمن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وعطاءاتها الاستثنائية، وجهودها العظيمة في تطوير مستقبل أفضل للمرأة الإماراتية والمجتمع، والارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة.