اتحاد كرة السلة يعتمد توزيع المناصب الإدارية

دبي في 28 أغسطس / وام / عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة اجتماعه الأول بعد انتخابه برئاسة سعادة عبداللطيف الفردان، مساء أمس بمقر الاتحاد في مجمع الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، حيث يتولى الفردان رئاسة المجلس، وسالم المطوع منصب الأمين العام، وحمدان الزعابي الأمين العام المساعد ورئيس لجنة 3×3، وفريد القيواني رئاسة اللجنة المالية، وعلي حسن الأميري رئاسة اللجنة الفنية، وغالية عبدالله المازمي رئاسة اللجنة النسائية، ومحمد صالح علي رئاسة لجنة الحكام والقانون، وإبراهيم الحتاوي رئاسة لجنة الفعاليات المجتمعية.

كما جرى خلال الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الفردان ونائبه فريد القيواني وعضوية سالم المطوع وحمدان الزعابي وعلي الأميري.

وأكد المجلس عزمه على تطوير اللعبة والارتقاء بها مع توجيه الشكر للجمعية العمومية على ثقتها وللمجلس السابق على جهوده.