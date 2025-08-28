دائرة القضاء في أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية 2025

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025، تضمن معرضاً خاصاً وفيلماً وثائقياً استعرض أبرز محطات مسيرتها وإنجازاتها الرائدة في القطاعين القضائي والقانوني، وذلك تعبيراً عن التقدير لدورها ومكانتها، وإبرازاً لإسهامتها الجوهرية في التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في ظل القيادة الرشيدة للدولة، وبفضل الدعم الكبير والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في القطاعات المختلفة.

وقال إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى الميادين، بما في ذلك القطاع القضائي والقانوني؛ إذ باتت شريكاً أساسياً في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مع اهتمام دائرة القضاء بتهيئة البيئة الداعمة لمسيرتها العملية وتوفير فرص التطور المهني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية.