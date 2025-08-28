"زايد العليا لأصحاب الهمم": يوم المرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة إنجازات وطنية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو احتفال بمسيرة استثنائية من الإنجازات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، في ظل قيادة تؤمن بأن المرأة ركيزة أصيلة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وقال " نحتفي هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، وضمن "عام المجتمع"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تعزيزاً لروح التكاتف.

وأكد أنه في مؤسسة زايد العليا، نؤمن أن تمكين المرأة، لا سيما من صاحبات الهمة، ليس خياراً، بل هو واجب وطني وإنساني وقد أثبتت كوادرنا النسائية، من الموظفات والأمهات والمبتكرات والقياديات، أنهن قادرات على تقديم نموذج يُحتذى في التميز والعطاء.

وأضاف سعادته " إننا نستلهم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قيماً نبيلة تؤمن بالشراكة والتكافل، ونعاهدها أن نواصل دعم المرأة، وتوفير البيئة التي تطلق طاقاتها وتصنع أثراً حقيقياً".