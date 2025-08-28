«الدولي للاتصال الحكومي» يطرح رؤى ملهمة لجودة الحياة

الشارقة في 28 أغسطس / وام / يقدّم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 الذي يعقد تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة» سلسلة من الجلسات النقاشية التي تبحث كيف يساهم الاتصال الحكومي في تحسين رفاه الإنسان سواء عبر الأمن الغذائي أو صياغة الوعي أو التعليم أو الإعلام أو البيئة العمرانية.

وينطلق المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة أكثر من 237 متحدثاً دولياً عبر 51 جلسة وما يزيد على 110 فعاليات متنوعة.

وفي واحدة من أبرز جلسات المنتدى الرئيسية تؤكد جلسة بعنوان "سرديات إنسانية في الحياة والتعليم.. تُلهم وتعيد تعريف الجودة" التي تأتي بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن جودة الحياة لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية بل بالقصص التي تمنح الأفراد معنى وانتماء.

وتستعرض كايتي ميركس المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Merx Communications بالولايات المتحدة الأمريكية وأماج رحيمي-ميداني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Poseidon-AI بالولايات المتحدة وسنغافورة كيف يمكن للسرديات أن تكون أداة لتغيير السياسات التعليمية كما تناقش الجلسة كيف يمكن للقصة الشخصية أن تتحول إلى نموذج يُحتذى به يغير حياة الآخرين.

وتنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) جلسة بعنوان "جودة الحياة والاتصال الحكومي في صميم الأزمات" وتوضح الجلسة أن الغذاء عنصر أساسي في استقرار المجتمعات ويطرح معالي الوزير أسامة هيكل مدير قطاع الاتصال والتواصل المؤسسي في الإيسيسكو كيف يصبح الاتصال أداة لإدارة الأزمات الغذائية من خلال تعزيز الثقة المجتمعية بالقرارات الحكومية وضمان قبول السياسات المتعلقة بتوزيع الموارد العادلة وتحفيز روح التضامن المجتمعي في مواجهة التحديات.

وتقدم منصة الشارقة 24 جلسة بعنوان "من يصنع الوعي؟.. ثنائية الرسالة والمسؤولية" بمشاركة العميد الدكتور محمد عايش رئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأمريكية ويوسف الطويل المؤسس والمدير التنفيذي في "الشبكة الوطنية للاتصال" وفاطمة إبراهيم رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري الشارقة 24.

وتتناول الجلسة إشكالية محورية في عصر الاتصال الحديث: هل تقع مسؤولية تشكيل وعي المجتمع على عاتق الحكومات وحدها أم أن شركات العلاقات العامة والاتصال باتت شريكاً أساسياً في رسم السلوك الجماهيري ويستعرض المتحدثون تجارب واقعية تُبرز كيف يمكن لهذه الشراكات أن تدعم الحكومات في إدارة التحديات.

وتطرح جلسة حوارية تنظمها منصة دراية بعنوان «الاتصال الحكومي.. من الرسالة إلى التأثير في جودة الحياة» مع الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان كيف أن جودة الحياة تتحقق عبر تحويل الرسائل إلى سلوك عملي وملموس وكيف يمكن أن يحفز الاتصال الناس على تبني أنماط حياة صحية والحفاظ على البيئة والانخراط في مبادرات مجتمعية من خلال خطاب يجمع بين المعلومة الدقيقة والإلهام العاطفي.

وتنظم دائرة شؤون الضواحي جلسة بعنوان "كيف يصنع الشباب محتوى يعزز قيم المجتمع" وتتناول الدور الحيوي للشباب الإماراتي في قيادة التحول الرقمي وكيف يمكنهم استخدام أدوات الإعلام الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يعكس القيم الأصيلة للمجتمع ويواجه التحديات الرقمية، مثل الأخبار الزائفة أو خطاب الكراهية.

وفي جلسة "عقارات الشارقة.. حكايات على طريق الاستدامة" التي تنظمها دائرة التسجيل العقاري يدور نقاش حول سبل تحقيق جودة حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى للتخطيط العقاري بمشاركة كل من سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري والمهندس سالم حامد العبدولي مدير دائرة الإسكان في الشارقة وهشام سعيد رئيس إدارة العلاقة الحكومية -شركة أرادَ وجمانة سليمان المطروشي نائب رئيس قسم العلاقات العامة في دائرة التسجيل العقاري.

وتناقش هذه الجلسة العقار باعتباره قصة تنموية وليست مجرد استثمار اقتصادي وتوضح كيف تترجم المشاريع العقارية المستدامة في الشارقة رؤية الإمارة في توفير بيئات عمرانية صحية تراعي البيئة وتدعم العلاقات المجتمعية ويستعرض المتحدثون ارتباط التخطيط العمراني الذكي بتحقيق مستويات أعلى من الصحة العامة والانتماء والكفاءة الاقتصادية.

ويجمع المنتدى أكثر من 237 متحدثاً من مختلف دول العالم عبر 51 جلسة ويقدّم برنامجاً يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة تشمل 7 خطابات ملهمة و 22 ورشة عمل على 22 منصة تفاعلية بمشاركة 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً وتغطي الجلسات موضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والبيئة والاستدامة وجودة الحياة ما يجعل المنتدى منصة دولية رائدة لاستشراف دور الاتصال في تحسين حياة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.