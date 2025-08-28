الموارد البشرية والتوطين: المرأة الإماراتية تمثل 70% من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن نمو بارز لمؤشرات مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بالدولة الذي بلغ إجمالي المواطنين العاملين فيه أكثر من 152 ألفاً، منهم نحو 107 آلاف مواطنة بنسبة 70 %.

وأكدت الوزارة أن ارتفاع مؤشرات مشاركة النساء الإماراتيات في النشاط الاقتصادي الوطني، وشغلهن العديد من الوظائف المختلفة في القطاع الخاص، يجسدان نجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الدولة في هذا الشأن، والتي استهدفت تمكين المرأة الإماراتية وظيفياً، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل.

وأفادت الوزارة بأن مؤشر توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص حقق نموا بنسبة 530 % منذ إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن 71 % من الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص هن من فئة الشباب (35 سنة أو أقل).

وأظهرت بيانات حصرية لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً مميزاً في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية في القطاع الخاص بالدولة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المهن التعليمية من إجمالي الإماراتيين العاملين في هذه المهن 98%، كما بلغت نسبة مشاركتها في المهن الصحية 90% من إجمالي الإماراتيين العاملين في هذه المهن، في حين بلغت نسبة مشاركتها في مهن تكنولوجيا المعلومات 61% من إجمالي الإماراتيين العاملين في هذه المهن.

وأشارت البيانات إلى أن 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص يشغلن وظائف مهارية مثل الوظائف التخصصية والفنية وغيرها من الوظائف، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المناصب القيادية من إجمالي الإماراتيين في تلك المناصب بالقطاع الخاص 54%.

