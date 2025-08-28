الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية قلب المجتمع النابض

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أعرب سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن اعتزاز الهيئة بالنهج الثابت والإلتزام الراسخ للقيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها وإطلاق إمكانياتها في مختلف الميادين والمجالات كافة، باعتبارها قلب المجتمع النابض ولاسيما أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام يصادف "عام المجتمع".

وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن اختيار الاحتفال بهذا اليوم هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، يعبر عن عمق الشراكة المجتمعية والإنجازات الإستثنائية والإبداعات الخلاقة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود من العطاء المتدفق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.