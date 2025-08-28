مركز عجمان للمشاريع الجديدة بالمنطقة الحرة يفتتح مكتبه التمثيلي في إمارة دبي

عجمان في 28 اغسطس / وام / افتتح مركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة (ANCFZ)، أحد أكثر الوجهات حيوية واعتمادًا على الحلول الرقمية لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، مكتبه التمثيلي في إمارة دبي بالتعاون مع شركة FDI Zone لاستقطاب رواد الأعمال.

وتمثل هذه الخطوة توسعا استراتيجيا يعزز نطاق تقديم الخدمات الاستثمارية ويجعلها أكثر سهولة وابتكاراً وجاذبية للمستثمرين بما يتيح لرواد الأعمال إمكانية تأسيس أعمالهم وتسجيل شركاتهم في عجمان من داخل دبي عبر منظومة رقمية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والشفافية.

أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، خلال حفل التدشين التزام المركز الدائم لتوفير بيئة أعمال محفزة وعصرية تدعم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال وتعزز مكانة إمارة عجمان المتنامية كمركز ريادي للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة التي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص ونواه لتأسيس وبناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة إن المكتب التمثيلي الجديد سيعمل كمركز لترويج الخدمات المقدمة ودعم قاعدة المتعاملين المتنامية في المركز.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع حجم النمو المتسارع في المركز والذي أثمر عن استقطاب العديد من المستثمرين من 150 دولة حول العالم من بداية افتتاح المركز منذ عام تقريبا وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم.

من جانبهم أوضح ممثلو شركة FDI ZONE لاستقطاب رواد الأعمال أن هذا المكتب التمثيلي ليس مجرد نافذة خدمية بل سيكون منصة استراتيجية لتمكين المستثمر من الانخراط الفعّال فى بيئة استثمارية ذات معايير عالمية.