طالب بن صقر : المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة مستقبل

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام / أشاد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للمرأة الإماراتية وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على تمكين المرأة من تحقيق دورها الريادي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن احتفاءنا بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بمسيرة وطنية ملهمة، تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأولى لنهضة دولة الإمارات، وأن المرأة ستظل دائماً شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، موضحا أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بإطلاق شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يعكس مسيرة خمسين عاماً من التمكين والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل رعاية القيادة الرشيدة، ودعم سموها وهو ما جعلها نموذجاً عالمياً مشرفاً في مختلف الميادين.

وتقدم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بهذه المناسبة بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وإلى جميع النساء الإماراتيات، تقديراً لجهودهن المتميزة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة ، مؤكدا أن دور المرأة الإماراتية لا يقل أهمية عن دور الرجل في مسيرة النهضة.