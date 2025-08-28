عبدالملك بن كايد: ابنة الإمارات مسيرة عطاء بدعم القيادة الرشيدة ورعاية "أم الإمارات"

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام / أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم المرأة الإماراتية هو محطة وطنية نبارك من خلاله ما حققته من تقدم وازدهار بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية “ نحن في عام المجتمع 2025، وتحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين” ، نشهد تقديم الدولة لكافة مقومات التمكين والدعم للمرأة الإماراتية، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في تحويل التحديات إلى فرص ودفع عجلة العمل الوطني والتربوي، مؤكدين على دورها الأصيل في تنشئة جيل قوي متمسك بثوابت الآباء والأجداد من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة”.

وأضاف المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن ما تحقق للمرأة الإماراتية اليوم لم يكن ليتحقق لولا الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة واهتمام وحرص سمو فاطمة بنت مبارك ” أم الإمارات" ، التي جعلت من ابنة الإمارات شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة، لتثبت جدارتها في مختلف الميادين العلمية والعملية، وتواصل بكل ثقة وإخلاص مسيرة العطاء إلى جانب أخيها الرجل خدمة للوطن ورفعته.