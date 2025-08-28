"سياحة الشارقة": المرأة الإماراتية تلعب دورا محوريا في مسيرة التنمية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / أعرب سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة في دولتنا الحبيبة من إنجازات رائدة بفضل القيادة الرشيدة والدعم المتواصل وبالدور المحوري الذي تؤديه في مسيرة التنمية والبناء فقد كانت وما زالت شريكاً أساسياً في صناعة حاضر دولة الإمارات ورسم مستقبلها الواعد.

وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية “ بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً في التمكين والتميّز سواء في مجالات التعليم أو الاقتصاد أو السياحة ونحن نُجدد في هذا اليوم التزامنا بدعم طموحات المرأة وفتح المزيد من الفرص أمامها إيماناً بدورها الجوهري كركيزة أساسية في نهضة الدولة ورافد لا غنى عنه في مواصلة التقدم والريادة”.