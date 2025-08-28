"أبوظبي للتنمية" و"زايد العليا لأصحاب الهمم" يحتفيان بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / نظّم صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية خاصة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، ويقام هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين".

وتندرج الفعالية في إطار مبادرات المؤسستين لعام المجتمع، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والدمج المجتمعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

حضر الفعالية التي أُقيمت في مقر الصندوق، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من القيادات التنفيذية والموظفين من كلا الجهتين. وشملت الفعالية تنظيم بازار يتضمن منتجات يدوية من إبداع منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي أظهرت المهارات الحرفية والقدرات الإبداعية للمشاركين.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد سعادة محمد سيف السويدي أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يجسّد عمق الروابط المجتمعية ويعكس قيم التعاون والانتماء التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الصندوق يضع ضمن أولوياته دعم المرأة وأصحاب الهمم، إيماناً منه بأن الاستثمار في قدراتهم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر للوطن.

من جانبه، أعرب سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان عن بالغ شكره وتقديره لصندوق أبوظبي للتنمية على مساندته الدائمة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي لها أثر ملموس في تنفيذ البرامج والمبادرات المتنوعة للمؤسسة.

وأكد أن مشاركة أصحاب الهمم في فعالية يوم المرأة الإماراتية، التي نظّمها الصندوق، تعزز من مهاراتهم الإبداعية وتدفعهم نحو المزيد من التميز والعطاء.