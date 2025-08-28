المرأة الإماراتية تشكل 40% من الكوادر الوطنية في مجموعة الإمارات

دبي في 28 أغسطس / وام / عززت المرأة الإماراتية مكانتها كشريك أساسي في القوى العاملة لمجموعة الإمارات، حيث شهد عدد الموظفات الإماراتيات نموا يقارب 10% خلال العام الماضي، ليشكلن حاليا نسبة 40% من إجمالي الكوادر الوطنية في المجموعة.

وتأكيدا على دورهن المحوري ومسارهن المهني المتصاعد، تشغل 50% من النساء الإماراتيات مناصب قيادية وإدارية عليا، كما تم ترقية أو نقل نحو 40% منهن إلى أدوار جديدة داخل مختلف قطاعات المجموعة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

واحتفاء بهذه المناسبة، نظمت مجموعة الإمارات سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة في مقرها الرئيسي احتفالا بيوم المرأة الإماراتية، ضمن برنامج شامل استهدف تسليط الضوء على إنجازاتهن.

وافتتحت الفعاليات بكلمة رئيسية ألقتها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي سلطت الضوء على دور المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم، تماشياً مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين".

وشملت الجلسات حلقات نقاشية قدمتها مجموعة من النساء الإماراتيات البارزات في مجالات متنوعة، من الطيران إلى التعليم، حيث شاركن قصصهن الملهمة وساهمن بفتح حوارات حول مسيرة المرأة المهنية وتطورها في دولة الإمارات وخارجها.

وحملت الجلسة الأولى عنوان "المرأة الإماراتية في الطيران والفضاء" وضمت نخبة من المتحدثات منهن، نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية وعربية، فاطمة الطاهر، مديرة قسم الأجندة الحكومية والإستراتيجية والتخطيط في مطارات دبي، وموزة سعيد الرميحي، مديرة قسم المناولة الخاصة في "دناتا".

أما الجلسة الثانية بعنوان "المرأة الإماراتية والثقافة"، فضمت كلا من الدكتورة منى الحمادي، أستاذة مساعدة في التعليم الشامل بجامعة زايد، وأمل المري، الرئيس التنفيذي - مؤسسة شركة "فايند سولت"، وزينب الهاشمي، فنانة ومصممة ومخرجة فنية إماراتية، وحصة الجسمي، نائب رئيس مجلس شباب مجموعة الإمارات وأخصائية تخطيط وتطوير الأعمال في خدمات المطارات في طيران الإمارات.

وقد أضفى العرض الخاص الذي قدمته فرقة وزارة الدفاع العسكرية، بمشاركة موسيقيين من النساء والرجال، أجواء احتفالية مميزة على اليوم، كما استمتع الحضور بتجارب تفاعلية متنوعة.