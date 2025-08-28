المصنفون الأوائل يواصلون تألقهم في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 28 أغسطس / وام / واصل المصنفون الأوائل تألقهم في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ضمن لقاءات الدور الثاني من البطولة المستمرة حتى 7 سبتمبر المقبل.

وشهدت المنافسات تألق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف السابع، والذي استطاع أن يحول تأخره بمجموعه إلى فوز على منافسه الأمريكي زاكاري سفايدا 6-7، 6-3، 6-3، 6-1، ليتأهل إلى الدور الثالث من البطولة ساعيا نحو تحقق اللقب رقم 25 في البطولات الكبرى، اذ يلتقي في الدور المقبل مع البريطاني كاميرون نوري المتأهل من فوزه على الأرجنتيني فرنسيسكو كوميسانا بثلاث مجموعات لمجموعتين 7-6، و6-3، و6-7، و7-6.

كما تأهل الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثاني إلى الدور الثالث بعد فوزه على الإيطالي ماتيا بيلوكي بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1، و6-0، و6-3

وفي أبرز المواجهات بالدور الثاني، فاز الأمريكي تايلور فريتز المصنف الرابع على الجنوب افريقي لويد هاريس بثلاث مجموعات لمجموعة 4-6، و7-6، و6-2، و6-4.

وشهدت المنافسات انسحاب البريطاني جاك دريبر المصنف الخامس أمام منافسه البلجيكي زيزو برجيس وذلك بسبب الإصابة.

وتألق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث أمام التشيلي اليخاندرو تابيلو بالفوز 6-2، و7-6، و6-4 ليبلغ الدور الثالث، كما بلغ الدور نفسه الأسترالي اليكس دي مينور المصنف الثامن بعد فوزه على مواطنه كريستوفر أوكونيل بثلاث مجموعات 6-3، و6-4، و6-4.

وتأهل أيضا الأمريكي بن شيلتون المصنف السادس بعد فوزه على الاسباني بابلو كارينو بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، 6-4، و6-4.

وعلى صعيد السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المنصفة الأولى وحاملة اللقب إلى الدور الثالث على حساب الروسية بولينا كودير ميتوفا بعد فوزها بمجموعتين دون مقابل 7-6، و6-2.

كما فازت الأمريكية آن لي على السويسرية بيليندا بنشيتش المصنفة 16 بمجوعتين دون مقابل 6-3، و6-3، لتتأهل إلى الدور الثالث.

وتأهلت أيضا الروسية ميرا أندريفا المصنفة الخامسة على حساب مواطنتها أناستازيا بوتابوفا بعد فوزها بمجموعتين 6-1، و6-3.