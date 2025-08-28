عجمان تنظّم اللقاء الثاني من برنامج خدمات الجيل القادم

عجمان في 28 أغسطس / وام / نظمت دائرة عجمان الرقمية اليوم، بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، اللقاء الثاني من برنامج خدمات الجيل القادم، وذلك في إطار جهود حكومة عجمان لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع خطوات تصفير البيروقراطية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031 ورؤية عجمان 2030.

ويهدف اللقاء إلى الانتقال من وضع التصورات والخطط المستقبلية، التي تم إنجازها في المرحلة الأولى من البرنامج، إلى التنفيذ العملي للمبادرات والمشاريع التي ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفعالية.

وشهد اللقاء حضور عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، مما يعكس الحرص على تبادل الخبرات، وتكامل الجهود على المستويين المحلي والاتحادي لدعم مسيرة التحول الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

وتخللت اللقاء عروض لتجارب ناجحة وممارسات مبتكرة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بين الجهات الحكومية، في خطوة تعكس أهمية دعم توجهات الإمارة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتبني نموذج متكامل يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكدت سعادة د. عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أنّ اللقاء الثاني لبرنامج خدمات الجيل القادم يأتي ليؤكد على أهمية المرحلة الثانية من هذا البرنامج، والتي تركز على تنفيذ وتحويل التصورات والخطط التي طُرحت في المرحلة الأولى إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز تجربة المتعاملين.

وأضافت أن دائرة عجمان الرقمية تعمل على قيادة هذا التحول من خلال بناء نموذج حكومي جديد يقوم على البساطة، الابتكار، وسرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتطلعات دولة الإمارات نحو المستقبل.

من جانبه، أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لمناقشة خدمات الجيل القادم، ويعد خطوة إضافية نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في عجمان. وقال إنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قطعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أشواطاً مهمة في رحلتها نحو الريادة العقارية، حيث نجحت بتبني التميز وثقافة الإبداع والابتكار في جميع مشاريعها ومبادراتها، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويعتبر اللقاء الثاني لبرنامج خدمات الجيل القادم خطوة مهمة في مسيرة التحول الحكومي في إمارة عجمان، إذ يجمع مختلف الجهات الحكومية حول هدف مشترك يتمثل في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز وتحقيق رضا المتعاملين، من خلال تقديم خدمات ذكية، متكاملة، واستباقية تسهم في بناء مستقبل رقمي متكامل.