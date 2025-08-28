"ربع قرن" تختتم برنامجها السياحي الثقافي "حل وترحال"

الشارقة في 28 أغسطس / وام / اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجها السياحي الثقافي الترفيهي "حل وترحال"، بعد ثلاث رحلات افتراضية متفردة غنية بالتجارب والمعرفة اصطحبت خلالها 192 منتسبا من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وأتاحت لهم فرصا استثنائية لاكتشاف أبرز ملامحها الثقافية والسياحية والترفيهية عبر صفحات الكتب.

وفي أجواء ملهمة طبّق المنتسبون خلاصة مكتسباتهم من معارف ومهارات في أنشطة عملية ثرية شملت تبادل الكتب والقصص التي تعرّفوا من خلالها على تجارب الشعوب في السعودية وإيطاليا والبرازيل وعاداتها المختلفة إلى جانب مهارات إعداد الأطباق التقليدية الشهيرة الخاصة بكل دولة مما أتاح لهم تذوق النكهات العالمية بروح التعاون والعمل الجماعي المشترك.

كما أبدع المشاركون في إنتاج أعمال فنية متنوعة استلهموا فيها جماليات الفنون الشعبية والحرف التراثية مثل صناعة السدو السعودي وصياغة نماذج ثلاثية الأبعاد لطائر المكاو القرمزي البرازيلي إضافة إلى تصميم بطاقات تعريفية لأبرز الجوانب التاريخية الإيطالية لتتحول قاعات البرنامج الذي نُفذ في مركز ناشئة مليحة لمنتسبي ناشئة الشارقة ومركز الطفل بحلوان لمنتسبي أطفال الشارقة، ومطعم إيتاليير في منطقة مويلح بالشارقة لمنتسبات سجايا فتيات الشارقة إلى معارض مصغرة تشكل مزيجًا بين الثقافة والخيال والإبداع الفني.

وجاء برنامج "حل وترحال" في إطار سعي مؤسسة "ربع قرن" إلى تحفيز منتسبي مؤسساتها على القراءة وربطها بمتعة السفر والترحال وتعزيز شغفهم بالبحث والاطلاع لاكتشاف ثقافات وحضارات مختلف دول العالم وتمكين منتسبيها من التواصل الفًعال والتفاعل الإيجابي مع شعوبها.