منتسبو برنامج "نحو القمم" يستعدون لتسلق جبل إلبروس في روسيا

موسكو في 28 أغسطس / وام / بدأ منتسبو برنامج نحو القمم إلى روسيا الذي أطلقته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات المرحلة الجديدة من رحلتهم التدريبية الهادفة إلى خوض تحدي تسلق جبل إلبروس في روسيا الذي يعد أعلى قمة في أوروبا.

ويشارك في هذه المغامرة 15 منتسباً ممن اجتازوا برامج تدريبية متكاملة شملت صعود الجبال في قرغيزستان والتدريب على التسلق الداخلي في سكي دبي وذلك استعداداً لخوض هذه التجربة الفريدة ومن المقرر أن ينطلق المنتسبون غداً في رحلتهم إلى قمة إلبروس وسط أجواء من الحماس والإصرار.

وأكد المنتسبون أن هذه التجربة تعكس حرصهم على تحدي الذات وخوض مغامرات تُثري مسيرتهم مشيرين إلى أن برنامج نحو القمم منحهمم فرصة استثنائية لصقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد ليصبحوا أكثر استعداداً لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

كما عبّروا عن فخرهم بتمثيل دولة الإمارات في هذه الرحلة الاستثنائية معتبرين أنها فرصة لاكتشاف قدراتهم الحقيقية وتطوير مهاراتهم الذهنية والجسدية إلى جانب كونها لحظة يرفعون فيها راية الإمارات عالياً فوق إحدى أعلى قمم العالم.

ويعد برنامج نحو القمم من المبادرات الرائدة التي تطلقها مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، حيث يهدف إلى إعداد جيل شاب يتمتع بروح المغامرة والقيادة وقادر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تمكين شبابها ومنحهم الريادة في مختلف المجالات.