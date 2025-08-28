"الإمارات للفرانشايز" : ابنة الإمارات صاحبة بصمة واضحة في تنمية القطاعات الحيوية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / قالت سعادة نور التميمي رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن يوم المرأة الإماراتية يشكّل لحظة فخر واعتزاز بما حققته من إنجازات نوعية على المستويين المحلي والعالمي، ويجسد رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية استراتيجية في مسيرة التنمية. وأضافت في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أنه بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية باتت المرأة الإماراتية اليوم عنصراً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، وصاحبة بصمة واضحة في قطاعات حيوية، من بينها قطاع الفرانشايز الذي يمثل أحد محركات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشارت نور التميمي إلى أن قطاع الفرانشايز، بفضل إسهامات المرأة الإماراتية وجهودها الريادية، أصبح اليوم أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث بلغت إيراداته في دولة الإمارات أكثر من 100 مليار درهم خلال العام الماضي، ويشكّل جزءاً محورياً من الأنشطة غير النفطية في أبوظبي التي سجلت نمواً بنسبة 6.1% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسهم بـ56.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتوجهت التميمي بالتهنئة لكل امرأة إماراتية، وقالت "نجدد التزامنا بمواصلة تمكين المرأة الإماراتية ودعم مشاركتها في تطوير قطاع الفرانشايز، لتظل في موقع الريادة، وشريكاً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً".