مطار دبي الدولي يروي قصص نجاح المرأة الإماراتية في قطاع الطيران

دبي في 28 أغسطس / وام / افتتحت مطارات دبي معرض الصور الفوتوغرافية "رسائل إلى الغد" في مطار دبي الدولي، تكريما للمرأة الإماراتية ودورها المحوري في قطاع الطيران، واحتفاء بالذكرى العاشرة ليومها الأغر تحت شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين".

وتأتي هذه المبادرة التي نظمت بالتعاون مع منصة الكوادر النسائية في مطارات دبي، تأكيداً على التزام مطارات دبي بترسيخ بيئة عمل ديناميكية تحتفي بالتنوع والشمولية وتكافؤ الفرص، وتكرم إنجازات المرأة من مختلف الخلفيات بهدف إلهام الجيل القادم من القيادات النسائية في هذا القطاع الحيوي.

تضمن المعرض صوراً لعشر شخصيات نسائية إماراتية ملهمة من مجتمع المطار oneDXB، التقطتها عدسة المصورة الإماراتية هند الرئيسي، ممن أسهمت إنجازاتهن وتفانيهن في رسم ملامح مستقبل الطيران، وترافقت كل صورة برسالة شخصية موجهة للأجيال المقبلة من الإماراتيات.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: يكمن تميز هذا المعرض في رسالته الصادقة، فهؤلاء السيدات الملهمات لم يأتين ليظهرن أمام العدسة في مشهد عابر، بل لأن حضورهن وعطاءهن يتركان بصمة حقيقية في مطارات دبي ومطار دبي الدولي كل يوم، فهؤلاء السيدات يقُدن العمليات، ويُسهمن في تعزيز السلامة، ويثْرين تجربة الضيوف، إلى جانب جمعهن بين الكفاءة المهنية والروح الإنسانية في القيادة.

وأضاف أن المعرض يمثل دعوة للتأمل في وجوه سيدات إماراتيات يمثلن القوة الدافعة وراء كل تقدم، ورسالة تعكس الإيمان بمجتمع oneDXB الشامل والمتنوع، والحرص على إتاحة المجال أمام جميع المواهب للازدهار والمساهمة في صياغة مستقبل قطاع الطيران.

ويقام معرض "رسائل إلى الغد"، الواقع بالقرب من بوابة المغادرة 2 في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر.

وتزامناً مع المعرض، المقام بالقرب من بوابة المغادرة 2 في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر، نظمت مطارات دبي سلسلة من الفعاليات الخاصة في المبنيين 1 و3، شملت ورشة لصناعة تعليقات الحقائب، وورشة صناعة الشموع بالتعاون مع مجلس شباب مطارات دبي، وورشة الكروشيه، وورشة تحضير خميرة الساوردو بالتعاون مع شرطة دبي، كما تم تخصيص "جدار للصور الفورية" لالتقاط صور للموظفات الإماراتيات فور وصولهن لمكاتبهن، احتفاء بمسيرتهن وإسهاماتهن.