مدير عام شرطة أبوظبي : تمكين المرأة الإماراتية نهج راسخ تبنته القيادة الرشيدة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي أن الإمارات تعتز بدور المرأة الإماراتية وريادتها وما قدمته من عطاءات رائدة في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أنها تمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وثمن في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام الدعم الكبير الذي تحظى به مسيرة المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدًا أن رؤيتها الحكيمة كانت الأساس في بناء نهضة المرأة وتوسيع حضورها في مختلف المجالات.

وأوضح أن احتفال الدولة بهذه المناسبة تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين "يجسد خمسين عامًا من الإنجازات المتواصلة التي حققتها ابنة الإمارات، ويعكس إيمان الدولة الراسخ بقدرتها على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، محليًا وعالميًا.

وأعرب مدير عام شرطة أبوظبي عن خالص التقدير لعناصر الشرطة النسائية، مثمنًا إسهاماتهن البارزة في ترسيخ الأمن والأمان، وما يقدمنه من خدمات تتسم بالإخلاص والتفاني، وجهود مبدعة أسعدت المجتمع بمبادرات نوعية تنسجم مع نهج دولة الإمارات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد أن المرأة الإماراتية بجدارتها ومكانتها المتميزة أصبحت سفيرة لوطنها، تنقل للعالم صورة مشرقة تعكس إنجازات الإمارات وريادتها في ميادين الخير والعطاء، مؤكدًا أن المرأة الإماراتية اليوم تمثل ركيزة وطنية شامخة، تواصل العطاء وتكتب بفخر فصولًا جديدة من نجاحات الإمارات في كل المواقع.