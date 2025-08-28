"إكبا" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية ويبرز دورها في الاستدامة

دبي في 28 أغسطس / وام / أكدت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، أن مسيرة المرأة الإماراتية، بقيادة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين المرأة وإشراكها في صياغة السياسات والمبادرات التنموية، وإبراز دورها على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت الزعابي، وهي أول امرأة إماراتية تتولى هذا المنصب، إن يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، يجسد شراكة ممتدة تعكس خمسة عقود من التمكين والعمل المشترك، مشيرة إلى أن إنجازات المرأة الإماراتية تجاوزت حدود المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لتشمل مجالات حيوية تتعلق بمستقبل الدولة والعالم، مثل العلوم والابتكار والاستدامة.

وأضافت: في المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، نشهد يومياً إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز الأمن الغذائي والازدهار الزراعي، ودعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن العالمات والباحثات الإماراتيات أثبتن أن التمكين يترجم إلى حلول عملية تخدم المجتمع وتواكب رؤية الإمارات للتنمية المستدامة، وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الزراعي.

واختتمت بالقول: في هذه المناسبة الوطنية، نحتفي بقدرة المرأة الإماراتية على الجمع بين طموحها الفردي ورسالتها الوطنية، ونؤكد أن مستقبل الإمارات الأكثر استدامة وازدهاراً سيُبنى على تكامل أدوار النساء والرجال جنبا إلى جنب.