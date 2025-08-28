مجلس إدارة غرفة أبوظبي : المرأة الإماراتية شريك محوري في مسيرة التنمية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكدت سعادة مروه عبدالله المنصوري، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، بعدما أثبتت حضورها الفاعل في ميادين الاستثمار والتجارة الدولية، وأسهمت في تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت سعادتها أن ابنة الإمارات لم تعد مقتصرة على المشاركة في العمل الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل باتت تقود مشاريع نوعية وتبتكر نماذج أعمال جديدة تواكب المتغيرات العالمية، وأصبحت تقف جنباً إلى جنب مع الرجل بكل كفاءة واقتدار في العطاء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة، بما يعكس ثقة القيادة الرشيدة في قدراتها، والدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكينها ودعم مسيرتها.

وأضافت أن غرفة أبوظبي تحرص على فتح آفاق أوسع أمام المرأة في قطاع الأعمال، عبر مبادرات تعزز قدرتها على بناء شراكات استراتيجية وتوسيع استثماراتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمارات.