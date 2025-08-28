"أبوظبي للتراث" تشارك في احتفالية "بركة الدار" بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / شاركت هيئة أبوظبي للتراث في الاحتفالية التي نظمها نادي بركة الدار الاجتماعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية – فرع الوثبة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وجاءت احتفالية هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

وتضمنت مشاركة الهيئة جلسة حوارية بعنوان «حوار الأجيال.. حديث الذكريات» قدمتها المدربة التراثية سعيدة عوض الواحدي، حيث سلطت الضوء على مكانة المرأة الإماراتية في المجتمع، والإنجازات الرائدة التي حققتها بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

كما تناولت الجلسة دور المرأة في صون التراث ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة، إلى جانب استعراض تجارب وخبرات نسائية ملهمة في مختلف الميادين، بمشاركة مجموعة من الطالبات والخريجات.

وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحاضرات اللواتي قدّمن رؤى وأفكاراً حول القضايا المرتبطة بالمرأة الإماراتية ودورها الاجتماعي والاقتصادي.

واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا التذكارية والورد على المشاركات تكريماً لعطائهن وجهودهن في خدمة المجتمع.