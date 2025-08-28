الحسيني: المرأة في وزارة المالية نموذج للأثر الإيجابي للسياسات الحكومية المبنية على الكفاءة والمساواة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية متجددة نحتفي خلالها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات مشرفة، ونتوقف عند مسيرتها الزاخرة بالعطاء كشريك رئيسي في بناء الوطن ونهضته.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يأتي ليرسّخ رؤية التمكين التي انطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975، تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد معاليه حرص وزارة المالية، على أن تكون المراة شريكاً فاعلاً في بناء قصة وطنية متكاملة، تستند إلى مبادئ الخمسين، وتضع ضمن أولوياتها تطوير الكفاءات الوطنية النسائية، وتوسيع نطاق مشاركتهن في السياسات المالية، وصناعة القرار المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت وزارة المالية تطوراً ملحوظاً في قياداتها النسائية والمواهب الشابة، بما يعكس نهجاً مؤسسياً قائماً على التدرج المهني، والتطوير المستمر للكفاءات، موضحاً أن المرأة في الوزارة تشكل نموذجاً يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية المبنية على الكفاءة والمساواة في الفرص، حيث تسهم في صياغة السياسات، وإعداد الميزانيات، وإدارة المشاريع، ضمن فرق متعددة التخصصات تُجسّد روح العمل المؤسسي المشترك.

وقال معالي “ نستلهم من شعار هذا العام الإصرار على مواصلة العمل بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية، وتسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل المالي. وتواصل وزارة المالية جهودها في تمكين المرأة من خلال توفير فرص التطوير المهني، وتهيئة بيئة عمل محفزة، تضمن استمرار مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، ودعم جاهزية الدولة للمستقبل”.