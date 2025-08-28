المرأة الإماراتية ترسخ ريادتها العالمية في قطاع الرقابة النووية وتشكل 47% من قيادات الهيئة الاتحادية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / تتصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المشهد كواحدة من أبرز الجهات الرقابية النووية عالميا من حيث تمثيل المرأة، حيث تشكل الكفاءات النسائية الإماراتية نسبة 45% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 47% في المناصب القيادية و40% في الوظائف الفنية، مما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالمساواة بين الجنسين وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع قائم على المعرفة.

وعلى مر السنوات، كان للمرأة الإماراتية إسهامات بارزة في تحقيق المهام الجوهرية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع والبيئة، وتفخر الهيئة بريادة كوادرها النسائية اللواتي حققن إنجازات نوعية، من بينها تعيين أول مفتشة للسلامة النووية في الدولة، وضم حاملات درجة الدكتوراه في الهندسة النووية، وخبيرات قانونيات متخصصات في التشريعات النووية، بالإضافة إلى مفتشات مؤهلات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ مهام تفتيشية دقيقة خاصة بحظر الانتشار النووي، كما تولت العديد من الإماراتيات مناصب قيادية رفيعة في محافل دولية، كرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.

وتأتي هذه الإنجازات تزامنا مع احتفال الهيئة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يدا بيد، نحتفل بخمسين عاما"، والذي يواكب الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام، ويجسد الشعار المسيرة الاستثنائية للمرأة الإماراتية منذ عام 1975، ويعكس قيم الوحدة والتقدم، وينسجم مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" الذي يكرّس مبادئ التعاون والمسؤولية الوطنية المشتركة.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بإنجازات ومساهمات المرأة الإماراتية في الهيئة، حيث يمثل تفانيها دورا محوريا في حماية المجتمع والبيئة، لقد أسهم التزامهن في رفع مكانة دولة الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية في مجال التوازن بين الجنسين في القطاع النووي، معربا عن اعتزازه بمساهماتهن الراسخة التي تواصل رسم ملامح مستقبل أكثر أمانا واستدامة.

ومنذ تأسيسها، أولت الهيئة أهمية كبرى لتمكين المرأة عبر إطلاق برامج متكاملة لبناء القدرات، بهدف صقل معارفها وخبراتها في قطاع الطاقة النووية والإشعاعية؛ وبينما تحتفي دولة الإمارات بمرور نصف قرن على مسيرة تقدم المرأة، تؤكد الهيئة وقوفها جنبا إلى جنب مع الوطن في الاعتراف بالدور الجوهري للمرأة الإماراتية في بناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.