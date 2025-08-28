فارس خلف المزروعي: جهود "أم الإمارات" رسخت مكانة حاميات التراث في المجتمع

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد ثقافة التقدير والاعتزاز بدور المرأة الإماراتية وجهود الاتحاد النسائي العام في تمكينها بكافة المجالات والمستويات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً جهود سموها التي أسهمت في تمكين حاميات التراث وترسيخ مكانتهن بين نساء المجتمع، وإثراء المشهد المجتمعي المتلاحم، واستدامة الموروث الإماراتي، والحفاظ على الهوية الوطنية.