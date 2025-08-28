39 % نسبة تملك رائدات الأعمال الإماراتيات الرخص في عجمان

عجمان في 28 أغسطس / وام / أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في القطاع الاقتصادي، حيث بلغ عدد الرخص التجارية المملوكة لرائدات الأعمال الإماراتيات 2713 رخصة، أي ما يمثل 39% من مجموع الرخص المملوكة للإناث في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد رائدات الأعمال الإماراتيات وصل إلى 1770 رائدة أعمال، حيث يمثلن 29% من إجمالي العنصر النسائي في قطاع الأعمال.

وفي إطار برامج الدعم والتمكين، بلغ عدد الرخص الصادرة ضمن برنامج "تعزيز" للنساء 438 رخصة، أي ما نسبته 30% من إجمالي رخص تعزيز، كما بلغ عدد الرخص الممنوحة ضمن برنامج "ريادة" الموجه لرواد الأعمال المواطنين 184 رخصة للإناث، تشكل 36% من مجموع رخص ريادة.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن هذه الأرقام تعكس النجاحات المتواصلة التي تحققها المرأة الإماراتية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن ابنة الوطن أصبحت شريكاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف سعادته أن يوم المرأة الإماراتية هو محطة فخر واعتزاز تؤكد الدائرة من خلاله تقديرها لدور المرأة في تعزيز مكانة الإمارات على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن اقتصادية عجمان تحرص على دعم رائدات الأعمال عبر البرامج النوعية والمبادرات التي تواكب رؤية إمارة عجمان 2030، ومبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعزز تنافسية الإمارة ويحفز الإبداع والابتكار.



