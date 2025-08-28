باستثمارات تتجاوز 45 مليار درهم .. المرأة الإماراتية شريك رئيسي في النهضة العقارية بالشارقة

الشارقة في 28 أغسطس / وام / كشف سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، عن الدور المحوري والمتنامي للمرأة الإماراتية في القطاع العقاري، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي عدد العقارات المملوكة لنساء إماراتيات بلغ 30,662 عقاراً، وهو ما يمثل 15.5% من مجمل عقارات الإمارة، وتعود هذه الممتلكات إلى 27,425 مالكة يشكلن نسبة 21.2% من إجمالي الملاك في الشارقة، بحجم تداولات إجمالي يبلغ 45.2 مليار درهم، مما يعكس مساهمتهن الحيوية في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

وتتواصل هذه المشاركة الفاعلة خلال العام الجاري، حيث بلغ حجم التداول النقدي للعقارات المملوكة من قبل نساء إماراتيات 2.7 مليار درهم منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس 2025؛ وخلال هذه الفترة، وصل عدد العقارات المسجلة بأسمائهن إلى 3,322 عقارا، بنسبة شكلت 11.8% من إجمالي العقارات المسجلة، فيما وصل عدد الملاك من النساء إلى 3,586 مالكة، بنسبة 17.7% من إجمالي عدد الملاك.

وتأتي هذه الأرقام اللافتة في ظل أداء متميز وقياسي للقطاع العقاري في الشارقة بشكل عام، والذي سجل صفقات بقيمة 34.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويعكس حيوية السوق وتطوره المستمر.

وأوضح الشامسي أن هذا النمو الاستثنائي يعود بشكل أساسي إلى الدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة مما انعكس على النتائج الإيجابية التي يجري تحقيقها.

ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه، مبينا أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.

ونوه إلى زيادة الطلب على جميع المعاملات، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلا.