صقر غباش : رؤية وجهود "أم الإمارات" قدمت للعالم نموذجا ملهما في تمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنه بفضل الجهود العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ام الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نجحت المرأة الإماراتية على مدار أكثر من 50 عاماً في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ودورها الفاعل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، لا سيما العمل البرلماني والتشريعي، حتى باتت نموذجاً ملهماً يشار إليه في العزيمة والإصرار والإرادة وصناعة المستقبل.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات حضارية عظيمة في مختلف الميادين يدعو إلى الفخر والاعتزاز بجدارتها وكفاءاتها، التي تحققت بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات بنات الإمارات، وشكلت رؤيتها السديدة مساراً مضيئاً لتمكين المرأة وتعزيز دورها عنصراً فاعلاً في مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، وذلك استمراراً للنهج الراسخ الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإيمانه بأن تقدم الأمم ورفعتها يتحقق بسواعد بناتها وأبنائها، وأن المرأة شريك أساسي للرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية التمكين التي ترسخت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مما جعلها شريكا أساسيا وفاعلا في المسيرة الحضارية للوطن.

وقال معاليه إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من منجزات، وتجديد للعهد على مواصلة العمل يداً بيد مع الرجل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.

وأكد معاليه على الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" منذ تأسيسه عام 1975 كمؤسسة وطنية داعمة لقضايا المرأة، ومظلة ترسخ حضورها في قلب المشروع التنموي للدولة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على رعايتها ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية خلال مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات والريادة.

وفي ختام كلمته، وجه معاليه التهنئة لابنة الإمارات بهذه المناسبة، وبارك إنجازاتها المشهودة وجهودها وعطاءها الوطني المتجدد، متمنياً لها المزيد من التقدم في مسيرة الخير والبناء التي تشهدها الدولة.