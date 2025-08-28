" دبي الصحية": المرأة الإماراتية شريك في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل

دبي في 28 أغسطس / وام / أكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة "دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن المرأة الإماراتية تعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل، وركيزة محورية في ترسيخ ريادة دولة الإمارات على الساحتين المحلية والعالمية في مختلف المجالات.

وقال في تصريح اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن دعم المرأة وتمكينها التزام راسخ، يأتي انطلاقاً من إيماننا بدورها الحيوي في بناء المجتمع وتطويره، حيث حظيت المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها، وجعلت من تمكينها أولوية وطنية، ووفرت لها بيئة متكاملة استطاعت خلالها أن تثبت كفاءتها وجدارتها.

وأضاف: “نفخر بوجود أكثر من 2000 امرأة إماراتية ضمن أسرة “دبي الصحية”، حيث تجسد كل واحدة منهن بعطائها القيم الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي، وتقدّم نموذجاً ملهماً في الرعاية الصحية وخدمة الإنسان”.

وتوجه الدكتور عامر شريف بالشكر لكل إماراتية جعلت من التميز واقعاً نعيشه، لافتاً إلى أن "دبي الصحية" تجدد التزامها بتعزيز حضور المرأة الإماراتية المؤثر في بناء منظومة صحية تواكب رؤية المؤسسة في الارتقاء بصحة الإنسان.

