جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / نظّمت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، اليوم، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بتوجيهات من الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية، وعدد من الشخصيات المجتمعية المهتمة بالتاريخ الوطني والعمل النسائي.

واستعرضت الجلسة عطاء المرأة الإماراتية في الجمعية ودورها الريادي في مختلف القطاعات، والتاريخ المؤسسي الذي أسهمت من خلاله المرأة في ترسيخ قيم التنمية، لا سيما منذ تأسيس الجمعية في عام 1972، كأول كيان نسائي في إمارة الشارقة يسهم في تمكين المرأة وبناء المجتمع.

شاركت في الجلسة مؤسسات مجتمعية متعددة، من بينها جمعية دار المسنين، حيث استعرضت تاريخ الدار وجهودها في خدمة كبار المواطنين، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي قدمت نبذة عن دور المدينة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وجهودها منذ تأسيسها في دعم المرأة العاملة في المجال الإنساني ومعهد الشارقة للتراث، حيث تم تناول دوره في حفظ الهوية الوطنية وتعزيز الموروث الثقافي،إضافة إلى مداخلات سلطت الضوء على مساهمة المرأة الإماراتية في العمل التطوعي والمجتمعي، والدور المتنامي الذي تلعبه في صناعة التغيير.

من جانبها، أكدت السيدة آمنة حسن علي الصايغ، مسؤولة التراث والأرشيف في الجمعية، أهمية التوثيق المؤسسي للحركة النسائية في الدولة، مشيرة إلى عرض عدد من الأعمال اليدوية التراثية التي قدّمتها دارسات من مركز "العلم النور"، والتي تعكس ارتباط المرأة الإماراتية بهويتها الثقافية، حيث أتيحت الفرصة للحضور للمشاركة في تنفيذ حرفة "التلي" التقليدية.

وأكدت الجمعية أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُجسّد التقدير العميق للمرأة ودورها الأساسي في بناء المجتمع، واحتفاءً بما حققته من إنجازات في ظل دعم القيادة الرشيدة.